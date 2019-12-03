Члены молодежного союза партии "Дашнакцутюн", требующие отставки министра образования Армении Араика Арутюняна, перекрыли улицу, прилегающую к ведомству и направляются к зданию полицейского управления, куда были доставлены их соратники, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

В пресс-службе полиции заявили, что задержанных в ходе акции нет, однако в полицейские отделения были доставлены около 10 протестующих, но эта цифра не окончательная.