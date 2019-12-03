https://news.day.az/politics/1181880.html Акция протеста молодежи в Ереване
Акция протеста молодежи в Ереване
Члены молодежного союза партии "Дашнакцутюн", требующие отставки министра образования Армении Араика Арутюняна, перекрыли улицу, прилегающую к ведомству и направляются к зданию полицейского управления, куда были доставлены их соратники, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
В пресс-службе полиции заявили, что задержанных в ходе акции нет, однако в полицейские отделения были доставлены около 10 протестующих, но эта цифра не окончательная.
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