5 декабря Президент Азербайджана Ильхам Алиев совершил поездку в Шамахинский район, в рамках которой посетил шамахинцев, пострадавших во время февральского землетрясения и проживающих ныне в построенном для них государством 44-квартирном доме.

Президент Ильхам Алиев приехал в Шамахы ровно через 10 месяцев после того, как там произошло сильное землетрясение.

Напомним, что в результате подземных толчков в полностью аварийное состояние пришел 351 дом. Специально созданная комиссия приняла решение о восстановлении 1338 пострадавших домов и ремонте еще 2311-ти.

В это трудно поверить, но всего за 10 месяцев после стихийного бедствия по поручению и под личным контролем Президента для пострадавших было построено 580 индивидуальных домов, три 44-, 20- и 110-квартирных многоэтажных здания. Все расходы взяло на себя государство. Кроме того, была проделана большая восстановительная работа в 1175 домах. Причем, новые дома являются сейсмоустойчивыми, их строительство было проведено с соблюдением надлежащих параметров под контролем министерства чрезвычайных ситуаций.

На встрече с новоселами одного из вышеуказанных многоквартирных домов Президент Ильхам Алиев рассказал об уже сделанного в Шамахы и о других мерах, которые будут приняты для дальнейшего развития города. Здесь будут построены новые дороги, завезены современные пассажирские автобусы и машины скорой медицинской помощи, полностью будут обновлены остановки, городское хозяйство.

"Хочу, чтобы вы знали, через 4-5 месяцев в городе будет полностью решена и проблема воды. В Шамахе уже решается эта проблема. Проделана огромная работа не только в Шамахинском районе, но и в Агсу, Исмаиллы. Все это мы сделали за счет государственных средств. Еще раз продемонстрировали, что Азербайджанское государство всегда находится рядом с гражданином Азербайджана", - сказал глава государства.

Меры, принятые для ликвидации последствий землетрясения в Шамахы и решения проблем пострадавших от стихии жителей района, еще раз подтверждают истину, не раз озвученную Президентом Ильхамом Алиевым: Азербайджан - социальное государство, а это значит, что в центре его политики стоит гражданин.

Этим Азербайджан выгодно отличается от многих других стран. В большинстве случаев у государств, где происходят серьезные стихийные бедствия, не находится средств, чтобы справиться с их последствиями, и они вынуждены обращаться к другим странам, фондам, гуманитарным организациям, сказал в беседе с Day.Az азербайджанский политолог Ильгар Велизаде.

В качестве примера политолог привел Албанию, где 26 ноября произошло землетрясение силой более 6 баллов. В результате погибли 50 человек, десятки пропали без вести. Последствия вызвали серьезный гуманитарный кризис. И Азербайджан был одним из первых, кто оказал Албании срочную гуманитарную помощь.

"Когда произошло землетрясение в Шамахы, Азербайджан собственными силами решил все проблемы, без посторонней помощи. В короткие сроки были проведены восстановительные работы, обеспечено функционирование социальных учреждений, восстановлены дома для жителей, пострадавших от землетрясения, в новых домах были созданы все необходимые бытовые условия вплоть до установки мебели", - отметил политолог.

Велизаде подчеркнул, что подобные меры со стороны государства, согласно мировой практике, принимаются только в тех случаях, когда у пострадавших есть страховка на случай стихийных бедствий. Если ее нет, людям приходится заботиться о себе самим.

Помимо землетрясения в Шамахы, на памяти серьезные стихийные бедствия в Загатале, Шеки, Сальянском, Сабирабадском районах и так далее. И во всех случаях государство оказывало всю необходимую помощь пострадавшим, при том, что они не являлись участниками каких-либо социальных программ, в частности страховых.

"Это свидетельствует о том, что Азербайджанское государство социально ориентировано и основными критериями в социальной политике является обеспечение населения необходимыми условиями для проживания. Посещение Президентом Шамахы, проведенное им там совещание и встречи с местными жителями говорят о том, что эти позитивные процессы будут развиваться", - сказал Ильгар Велизаде.

Очень показательной на этом фоне выглядит параллель с другим тяжелым бедствием - спитакским землетрясением, 31-ю годовщину которой отметили 7 декабря в Армении. В этой стране до сих пор не могут решить проблемы людей, пострадавших во время стихи. Уже третье поколение потомков тех, кто остался без крыши над головой, продолжает жить во времянках и вагончиках. Многие годы судьба этих граждан не волнует государство, и только в последние месяцы власти страны неожиданно вспомнили об этих несчастных. Их квартирный вопрос обещают решить до конца этого года родом из Гюмри. Но вряд ли то, что не было сделано за тридцать лет, удастся наверстать за такой короткий срок...

Забота государства о населении - залог стабильности и успеха страны, фундамент ее благоденствия, силы и независимости. Это известная истина, и может показаться, что так оно и происходит повсеместно в мире. Но это далеко не так. Азербайджан являет собой редкий пример государства, в котором содержание социальной политики действительно соответствует декларируемой ее форме. Так происходит во многом благодаря тому, что первые лица нашей страны искренне и по зову сердца сочувствуют обычным людям, проявляют чуткую заботу и внимание, без преувеличения, воспринимают чужие беды и тревоги как свои собственные. И граждане нашей страны чувствуют эту заботу и поддержку, они знают - государство не оставит их в беде и всегда придет на помощь.

Лейла Таривердиева