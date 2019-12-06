Визит Президента Ильхама Алиева в Шамахы, открытия, сделанные им в ходе визита, проведенные встречи, озвученные заявления находятся в центре внимания азербайджанской общественности. Этот визит Президент в очередной раз показал, что азербайджанское государство, Президент Азербайджана всегда с народом, гражданином.

Об этом сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Муса Гулиев, передает Day.Az.

Он сообщил, что оперативная реакция Президента после землетрясения в Шамахинском районе в начале года является наглядным примером заботы, оказываемой народу главой государства.

"Визит Президента в регион в то время, встреча с жителями, в том числе его поручения о строительстве новых домов и исполнение этого поручения за короткий срок, в то же время участие Президента в передаче этих домов в пользование гражданам встречено жителями района с искренним одобрением.

Мы стали свидетелями этого и на вчерашнем мероприятии. В то же время, Президент адресовал в Шамахы серьезные месседжи. Глава государства заявил, что азербайджанское государство защищает, охраняет азербайджанский народ. Конечно же, и народ защищает и находится рядом с Президентом, который бережет его. Визит в Шамахы еще раз доказал, что в центре политики Президента Ильхама Алиева стоит азербайджанский народ, его благополучие. А народ, в свою очередь, высоко ценит это", - сказал Гулиев.

Он подчеркнул, что внимание к азербайджанскому народу ежегодно отражается в государственном бюджете.

"Бюджет на 2020 год подготовлен с учетом реалий Азербайджана. Социальная ориентированность бюджета еще раз показывает, что основной целью государства является улучшение благополучия народа. И в следующем году будет так же. Низкий уровень инфляции показывает, что азербайджанский народ в будущем году начнет жить лучше. Конечно же, все это достигнуто благодаря успешной политике под руководством главы государства", - отметил Гулиев.

Он добавил, что 2019 год запомнился как год социальной защиты и благополучия.

"Реализованные один за другим социальные пакеты обеспечили социальное развитие, повышение социального благополучия. Только в 2019 году минимальные зарплаты и социальные пособия увеличились вдвое, минимальная пенсия на 70 процентов, двумя социальными пакетами охвачены 4,2 миллиона человек. Люди ощущают все это в повседневной жизни и всегда сплочены вокруг своего главы государства", - подытожил Муса Гулиев.