Азербайджанская община Нагорного Карабаха выразила протест против визитов на оккупированные Арменией азербайджанские территории некоторых членов Европарламента.

Как передает Day.Az со ссылкой на Азербайджанскую общину Нагорно-карабахского региона Азербайджана, этот вопрос был в центре внимания в ходе встреч делегации общины в Центре анализа международных отношений Азербайджана в Брюсселе.

На встречах с членом Европейского парламента, председателем Евронест Андриусом Кубилиусом, заместителем председателя Комитета по межпарламентским связям Евросоюз-Азербайджан, парламентарием Расой Юкнявичене и главой CEPS Карелом Ланно было подчеркнуто, что незаконные визиты некоторых депутатов Европарламента в Нагорный Карабах без разрешения Азербайджана серьезно подрывают авторитет этой структуры.

Члены Европарламента отметили, что пристально следят за переговорами, проводимыми при посредничестве стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

На встречах в Брюсселе была особо подчеркнута роль Азербайджана на энергетическом рынке Европы. Было отмечено, что меры, принимаемые обеими сторонами для усиления влияния Азербайджана в области энергетической безопасности Европы, развития связей между Евросоюзом и Азербайджаном, имеют важное значение.