Кампания по посадке деревьев в Азербайджане имеет как локальное, так и глобальное значение.

Об этом сказал Trend известный американский эксперт, генеральный директор "Caspian Group Holdings" Роб Собхани, комментируя инициативу по посадке 650 тысяч деревьев в Азербайджане по случаю 650-летнего юбилея гениального поэта-мыслителя Имадеддина Насими, передает Day.Az.

"В локальном масштабе эта инициатива Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой нацелена на увеличение в стране площади зеленых насаждений, вносит вклад в оздоровление окружающей среды и, соответственно, в охрану здоровья граждан Азербайджана. В глобальном масштабе эта инициатива вносит вклад в решение проблемы изменения климата и выбросов углерода, что в настоящее время является одной из наиболее важных задач, стоящих перед человечеством. Как вы знаете, температура Земли повышается, и наблюдаются таяние ледников и повышение уровня Мирового океана. Потепление на планете имеет очень опасные последствия, такие как голод, нищета и гибель людей. Посадка деревьев является одним из самых эффективных способов предотвращения выбросов углерода", - сказал американский эксперт.

Он отметил, что эта инициатива по посадке деревьев, приуроченная к 650-летию Насими, несомненно, станет моделью для других стран.

"Народ Азербайджана должен гордиться своим Первым вице-президентом, потому что Мехрибан Алиева не только демонстрирует лидерство в вопросе глобального значения, но также ставит Азербайджан в центр решения проблемы изменения климата", - заключил Собхани.

Отметим, что в рамках инициативы Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой по посадке в один день 650 тысяч деревьев по случаю 650-летнего юбилея гениального поэта-мыслителя Имадеддина Насими 6 декабря 2019 года по всей стране была проведена кампания по посадке деревьев.

Эта благородная инициатива, охватившая все регионы республики, началась с города Шамахы, где родился поэт.

В кампании, нацеленной на пропаганду в международном масштабе поэзии великого поэта Имадеддина Насими, увековечение его памяти, популяризацию литературного и культурного наследия Азербайджана, участвовали общественные деятели, представители дипломатического корпуса и международных организаций, сотрудники государственных и частных структур.

Впервые в истории Азербайджана в один день было посажено такое количество деревьев.

Все саженцы выращены в 17 питомниках центров лесного хозяйства и ОАО "Озеленение и ландшафтный дизайн Азербайджана". В основном это ханский платан, эльдарская сосна, кипарис, акация, ясень, вяз, тополь, ольха, ива, лох, дикая фисташка, катальпа, олива, инжир, персик, слива, яблоня, гранат, липа, чинар, древокорень, катальпа и др.

Данная кампания поспособствует увеличению числа зеленых насаждений в стране, снижению воздействия изменений климата. В то же время это ценный вклад, направленный на объединение людей вокруг этой прекрасной инициативы, проявление общественностью солидарности в деле оздоровления окружающей среды.