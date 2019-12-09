ОБСЕ обладает большим потенциалом в урегулировании нагорно-карабахского конфликта, но политические лидеры должны продемонстрировать волю.

Об этом сказал президент Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ Георгий Церетели, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Церетели отметил, что обсуждения по решению конфликта и встречи, проводимые между политическими лидерами, очень важны и, в первую очередь, отвечают интересам народов Южного Кавказа.

"На заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ мы обсудили с министром иностранных дел Азербайджана предстоящие внеочередные выборы, участие Азербайджана в ОБСЕ, процесс реформ. Что касается встреч политических лидеров Азербайджана и Армении, в том числе, глав МИД, то думаю, что они всегда должны приветствоваться. Потому что для решения конфликта должно быть взаимопонимание как средство мирного урегулирования конфликта. Считаю, что начавшийся десятилетия назад и болезненный для Европы конфликт должен быть решен. Прежде всего, в урегулировании конфликта между Азербайджаном и Арменией заинтересованы народы Южного Кавказа. Эти встречи ценны, и я абсолютно уверен, что этот контекст важен", - отметил президент ПА ОБСЕ.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.