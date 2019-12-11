https://news.day.az/politics/1184220.html Лидер, адаптирующий развитие Азербайджана к вызовам XXI века
Рамиз Мехтиев
Лидер, адаптирующий развитие Азербайджана к вызовам XXI века
Рамиз Мехтиев
президент Национальной Академии Наук Азербайджана
Для меня в том, что касается истории развития современного Азербайджана, открытых вопросов не осталось. Те, кому приходится участвовать в решении насущных проблем страны, становясь свидетелями неординарных трансформаций, обретают возможность видеть то самое значительное воочию и в режиме реального времени оценивать его подлинные масштабы. И тогда поневоле приходит убеждение, что заложенный в человеке талант созидания уникален в своей сути не случайно.
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