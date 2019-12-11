Зарегистрированы кандидатуры 7 человек, желающих участвовать в предстоящих 9 февраля в Азербайджане внеочередных парламентских выборах.

Как передает Day.Az со ссылкой на musavat.com, об этом, выступая на сегодняшнем заседании Центризбиркома, заявил председатель ЦИК Мазахир Панахов.

Он сообщил, что все 7 кандидатов уже получили подписные листы.