Несмотря на продолжение переговорного процесса по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ, Армения продолжает проводить деструктивную политику.

Об этом сказал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, Армения в той или иной форме чинит препятствия переговорному процессу: "В первую очередь, серьезный ущерб переговорам наносят противоречивые заявления, которые озвучивает армянская сторона".

Касаясь взаимных визитов азербайджанских и армянских журналистов, Гаджиев отметил, что одним из важных условий является информирование армянскими журналистами общественности Армении о том, что они увидели воочию во время визита в Азербайджан: "Следует учесть, что в Армении проводится очень серьезная пропаганда на государственном уровне, серьезно искажаются причины армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. В такой ситуации было необходимо, чтобы журналисты проинформировали армянскую общественность о позиции Азербайджана по конфликту. На основании этого по инициативе сопредседателей Минской группы ОБСЕ были организованы взаимные визиты журналистов. Это было одной из первых осуществленных инициатив. Информации об инициативах, связанных с взаимными визитами армянских и азербайджанских НПО, пока нет".