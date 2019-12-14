Совсем недавно американская звезда армянского происхождения Ким Кардашян заставила соплеменников рыдать от умиления, пообещав на обнимашках с Пашиняном, что будет до конца бороться за признание США так называемого "геноцида армян". Накануне Сенат принял резолюцию, признающую армянскую версию событий 1915 года в Османской империи, и в Армении некоторые всерьез полагают, что это результат ее "титанического" труда. Ведь эта дама с некоторых пор вхожа в Белый Дом и, если судить по армянским СМИ, чуть ли не на короткой ноге с самим Трампом.

Сегодня вся Армения поет гимны, и не только Кардашян. В ранг полубогов возведены такие неприятные во всех отношениях лица, как Адам Шифф, Роберт Менендес и прочие лоббисты. Пожалуй, стоит ожидать, что в рядах национальных героев армянского народа грядет пополнение.

Но стоит ли так радоваться и так ли уж велика роль лоббистов в том, что Конгресс принял таки резолюцию, которую армянство проталкивало не один десяток лет?

Лоббисты, конечно, отработали свой гонорар, но было бы несерьезно преувеличивать их, скажем так, заслуги. Армянство бьется за произнесение Белым Домом слова "геноцид" давно. И эта борьба не давала результатов, хотя диаспора не жалела денег на подкуп и приручение законодателей. Никакие усилия лобби не помогали, пока между США и Турцией не возникли проблемы.

Процесс "наказания" Турции за российские ЗРК и Сирию начался в конце октября. Тогда Палата представителей (нижняя палата Конгресса) одобрила резолюцию по надуманному "геноциду". Вопрос был передан в Сенат, но голосование неожиданно сорвалось, так как президент Эрдоган встретился в Вашингтоне с Дональдом Трампом, и на этой встрече были достигнуты определенные договоренности.

И вот, 12 декабря голосование все же состоялось, и в Армении сегодня праздник. Премьер-министр Никол Пашинян делает в соцсетях записи о "победе справедливости и правды", политики кричат об "эпохальном" решении Конгресса. Главу Армении прямо таки распирает от гордости. Нет сомнений, что Пашинян обязательно припишет успех армянства в Конгрессе своей "революции". Но стоит ли так ликовать?

Начнем с заявления посла США в Азербайджане Ли Литценбергера журналистам. Американский дипломат заявил в пятницу журналистам, что принятие Сенатом США резолюции по так называемому "геноциду армян" не отражает официальную политику администрации Белого Дома. Это всего лишь документ законодательного органа.

"США и Турция являются союзниками. Мы близкие друзья и партнеры. Мы будем продолжать наше сотрудничество", - сказал Литценбергер.

Хотелось бы надеяться, что это не просто дипломатическая фигура речи и Белый Дом не позволит довести до конца этот позорный процесс политизации истории, идущий под сопровождение армянского нытья.

Как не хотелось бы армянам думать иначе, но их провокации, интриги и вопли в американской политике - это всего лишь фон, на котором Штаты решают свои задачи. Просто инструмент. По большому счету американским законодателям глубоко наплевать на все выкладки армян и представляемые ими фальшивки. Кто-то, как Шифф, Энгель или Менендес, на этом зарабатывают, кто-то просто ненавидит мусульман, кто-то видит в Турции угрозу. И так далее. Но первостепенную роль играет не армянский, а американский фактор, которому "армянский вопрос" в данном случае просто пригодился для наказания непокорной Анкары.

Документ относительно признания "геноцида армян" находился в Палате представителей еще с января, но ход ему был дан только в октябре, после того как Турция ввела войска на приграничные с ней сирийские территории. Она решала задачу своей национальной безопасности и могла рассчитывать только на себя, так как американские союзники подвели. Такая самостоятельность очень не понравилась Вашингтону, откуда турецкой стороне чем только не грозили.

Еще одним камнем преткновения в турецко-американских отношениях стала закупка Турцией российских ракетных комплексов С-400. Следует напомнить, что в том, что член НАТО Турция пошла на оружейную сделку с Москвой, виноваты сами Штаты, администрация Обамы, которая несколько лет упорно отказывала в продаже Анкаре комплексов "Петриот". В конце концов, в 2016 году Турция решила закупить аналогичное вооружение у России, и когда США приняли таки решение заключить сделку, было уже поздно что-то менять.

Причинной немилости является также сближение Турции с Россией. США и РФ образуют как бы два полюса мировых центров силы, и сближение с одной из сторон каких-то государств другая сторона воспринимает болезненно. Да еще если речь идет о покупке вооружений.

Столкнулись в определенной степени интересы Турции и США и в вопросе Ливии. Анкара заявила, что готова отправить войска в эту страну для поддержки правительства национального согласия. Проблема в том, что США поддерживают выступающего против правительства командующего армией, маршала Халифа Хафтара.

Как видим, у США достаточно тем для разборок с Анкарой, проводящей независимую и преследующую в первую очередь национальные интересы политику. Войной идти на Турцию, конечно, никто в США не собирался, но тема "геноцида армян", припасенная для удобного случая, очень пригодилась. То есть армянами снова грубо воспользовались.

Впрочем, им к такой роли не привыкать. Уже полтора столетия они служат инструментом осуществления некрасивых, и даже не побоимся этого слова - грязных планов держав. Когда-то их вот так вот, по всякому использовала Российская империя, потом Антанта, затем они были успешно использованы в деле развала СССР и против Азербайджана. Даже само государство Армения было создано в качестве буфера на границах Турции, которую западные страны всегда очень боялись. Боятся, в общем-то, и сейчас.

Так что армянству во всей этой грязной геополитической игре была отведена очень, надо сказать, неблаговидная роль. По той же схеме армяне используются и сегодня. Решение Сената - яркий тому пример.

А что касается американской стороны, то, приняв подобную резолюцию на уровне Конгресса, она обесценила этот инструмент и лишилась традиционного орудия давления на Турцию. Это, скорее всего, ослабит позиции Штатов в регионе. Но этом уже другая история.

Зульфугар Ибрагимов