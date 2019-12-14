Достигло девяти число политических партий, обратившихся для участия во внеочередных парламентских выборах, которые будут проведены в Азербайджане девятого февраля.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии зарегистрированы уполномоченные представители еще шести политических партий - Партии великого созидания, Партии Народного фронта целостного Азербайджана, Партии движения национального возрождения, Партии национальной независимости, Демократической партии Азербайджана, партии "Великий Азербайджан".

Отметим, что ранее были зарегистрированы уполномоченные представители правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА), партии "Умид" и Партии гражданской солидарности Азербайджана.