https://news.day.az/politics/1185443.html Президент Ильхам Алиев наградил Сирагаддина Джаббарова орденом "За службу Отечеству"
Президент Ильхам Алиев наградил Сирагаддина Джаббарова орденом "За службу Отечеству"
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Сирагаддина Джаббарова орденом "За службу Отечеству" 2-й степени.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Согласно распоряжению, за активное участие в общественно-политической жизни Азербайджана Сирагаддин Наджаф оглу Джаббаров награждается орденом "За службу Отечеству" 2-й степени.
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