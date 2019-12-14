Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Сирагаддина Джаббарова орденом "За службу Отечеству" 2-й степени.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно распоряжению, за активное участие в общественно-политической жизни Азербайджана Сирагаддин Наджаф оглу Джаббаров награждается орденом "За службу Отечеству" 2-й степени.