Для участия во внеочередных парламентских выборах, которые назначены в Азербайджане на девятое февраля, обратился 2381 человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) сказал председатель ЦИК Мазахир Панахов.

По его словам, кандидатуры 2270 человек уже утверждены. Подписные листы забрали 2149 кандидатов, 1041 - вернули эти листы в заполненном виде, из них официально зарегистрированы 617 кандидатов.

"Из зарегистрированных кандидатов 149 человек выдвинуты 14 политическими партиями, шесть человек - инициативными группами, а 462 человека - в индивидуальном порядке", - сказал Мазахир Панахов.