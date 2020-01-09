Первое заседание правительства Армении в этом году получилось весьма революционным. Премьер затронул тему туалетов, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Судя по всему, у некоторых Новый год получился гастрономическим и оставил удручающее впечатление. То есть очная со съестным в праздничные дни была далеко не бархатной.

"Строят пятиэтажные рестораны, в которых позолоченные стулья, но, когда открываешь дверь в туалет, тебе кажется, что ты находишься в зоне бедствия... Нельзя строить ресторан за 500 тыс. долларов, не потратив больше 50 долларов на обладание нормальным туалетом", - заявил Никол Пашинян с возмущением по части увиденного воочию.

Можно предположить, что, если в прошлом году Пашиняна нервировали каркасы автомобилей, в этом году в тренде будет тема туалетов. Что же является причиной всего этого, сказать трудно.

Интересно узнать, в новогоднюю ночь премьеру подали в ресторане "Шереп" ("Половник") нормальную еду или все-таки старые блинчики? Не смешивал ли дорогой гость разные блюда? Было ли все в порядке по части уборных ресторана?

Интересно также узнать, с каких пор "народный" премьер начал посещать рестораны стоимостью в 500 тыс. долларов и оказываться в конце... в "зоне бедствия". Какой конкретно ресторан стал причиной недовольства и эстетического дискомфорта премьера?

Спорить с Николом в этом вопросе не приходится. Нормальный ресторан, действительно, должен иметь также нормальный туалет. Настолько нормальный, чтобы в нем можно было сделать селфи.