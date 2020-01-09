До официального начала предвыборной агитационной кампании кандидаты не должны вести ее в социальных сетях.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) сказал председатель ЦИК Мазахир Панахов.

Он признал, что социальные сети уже стали частью современной жизни.

"Но в вопросе предвыборной агитации кандидаты должны соблюдать требования законодательства. Кампания начнется 17 января. Проведение агитационной кампании до этой даты противоречит Избирательному кодексу", - сказал Панахов.

Отметим, что в Азербайджане 9 февраля будут проведены внеочередные парламентские выборы.