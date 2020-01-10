Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Агсу-Агарх-Рагимли-Гарадаг Агсуинского района.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В распоряжении говорится, что с целью строительства автомобильной дороги Агсу-Агарх-Рагимли-Гарадаг, соединяющей девять населенных пунктов, где проживает шесть тысяч человек населения, из средств, предусмотренных для строительства и реконструкции автомобильных дорог в разделе расходов государственных капвложений госбюджета на 2020 год, Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана будет выделено 17,4 миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.