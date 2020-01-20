Перспективы развития Каспийского региона и урегулирования всех вопросов, связанных со статусом моря, видятся в 2020 году в позитивном свете.

Об этом сказал Day.Az российский эксперт, директор филиала Финансового университета при Правительстве РФ, кандидат философских наук Павел Клачков.

По мнению нашего собеседника, минувший год принес в плане решения вопроса статуса Каспия больше позитива, чем негатива. На сегодня уже четыре из пяти стран региона ратифицировали Конвенцию о правовом статусе Каспия. Иран единственным пока не поставил подпись, но обсуждения продолжаются.

"Несмотря на общепозитивные тенденции, есть и негативные моменты. Есть проблемы межгосударственного взаимодействия стран пятерки, есть некоторые трения. Тем не менее, я думаю, что перспектива развития сотрудничества в сфере экономики и транспорта позитивна.

Транспортные энергетические, инфраструктурные проекты - это те связки, сухожилия, которые соединяют воедино раздробленные регионы планеты. Их роль нельзя недооценивать. Без этих проектов многие человеческие сообщества просто рассыпались бы. В этом смысле надо отметить большую роль, которую играют в интеграции нашего региона проекты, осуществляемые Россией и Азербайджаном. Обе страны развивают свои морские порты, уделяют внимание расширению товарооборота, созданию транспортных и энергетических коридоров. Без такой интеграции невозможно представить сегодня международную политику. И тут роль Каспийского региона очень велика. В этом плане есть над чем работать нашим странам. Есть много задач, которые, если будут выполнены, кардинально изменят формат взаимодействия даже крупных держав с нашим регионом", - считает Павел Клачков.

Говоря о сотрудничестве на Каспии в сфере безопасности, российский эксперт напомнил, что в сентябре впервые были проведены совместные учения кораблей России и Азербайджана. Пограничные суда двух стран провели маневры по совместному противодействию контрабанде оружия, незаконной миграции, преследованию и задержанию условного преступника.

Клачков отметил, что Россия усиливает свой военный потенциал в том числе на Каспии. Российский каспийский военный флот пополняется новыми кораблями, планируется создание на Каспии серьезной зоны безопасности с участием береговых ракетных комплексов "Бал" и "Бастион".

Наш собеседник обратил внимание на тот факт, что Каспий является перекрестием интересов государств, и не только тех, которые граничат с морем. На ситуацию в нашем регионе, по мнению Павла Клачкова, очень сильно влияет ближневосточная проблематика. Это зона постоянных конфликтов и противоречий, негативный эффект от которой доходит и до Каспия. Нельзя избегать, анализируя ситуацию в регионе Каспия, и конфликт между Ираном и США, напряжение первых недель января.

"Тем не менее, уверен, что в 2020 году в Каспийском регионе произойдет укрепление конструктивного сотрудничества. Тут очень много уже сделано для укрепления принципов добрососедства, налаживания диалога, проводится большое количество различных конференций, переговоров, встреч, разрабатываются более специализированные соглашения. Народы, которые объединяет Каспийское море, объединены в большинстве общей историей, общей судьбой, поэтому все заинтересованы в сохранении и рациональном использовании Каспия. Многое можно решать на основе сотрудничества, в том числе устранять негативные моменты. Поэтому в наступивший год я смотрю с надеждой, что все сложится благополучно", - резюмировал Павел Клачков.

Лейла Таривердиева