Помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев посетил штаб-квартиру НАТО, сообщает Day.Az со ссылкой на представительство Азербайджана при НАТО.

Гаджиев встретился с заместителем генерального секретаря НАТО Мирчей Джоанэ и принял участие на заседании с союзными государствами в формате 29+1. В ходе встречи и заседания был проведен обмен мнениями о партнерстве Азербайджан-НАТО, региональной безопасности и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес. Гаджиев проинформировал союзные государства о проводимых Президентом Ильхамом Алиевым в стране реформах.

Страны НАТО высоко оценили активное участие Азербайджана в программе "Партнёрство во имя мира", его вклад в операции НАТО, прогресс в повышении оперативной совместимости и проведении реформ.

В ходе этих встреч и заседания, прошедших в день 30-й годовщины трагедии 20 Января, Хикмат Гаджиев рассказал об этих событиях, которые играют важную роль в истории Азербайджана.

Официальные представители НАТО и государства-члены выразили солидарность с азербайджанским народом и уважение шехидам в связи с этой трагедией.