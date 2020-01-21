Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Азербайджана на сегодняшнем заседании рассмотрела обращение Ахмедовой Гюляр Микаил гызы, которая в индивидуальном порядке выдвинула свою кандидатуру в депутаты от Ясамальского второго избирательного округа № 16.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, Ахмедова обратилась в ЦИК для восстановления нарушенных прав. В своем обращении она отметила, что при проверке подписей 161 из них были сочтены окружной избирательной комиссией (ОИК) недействительными, и участие Ахмедовой в процессе выборов не было обеспечено.

ЦИК оставил решение ОИК в силе.

Отметим, что кандидатура в депутаты от Ясамальского второго избирательного округа № 16, экс-депутата Гюляр Ахмедовой не была зарегистрирована. Из-за подозрений в подлинности более 160 подписей в ЦИК была проведена почерковедческая экспертиза. В данной связи кандидатура Ахмедовой не была зарегистрирована из-за отсутствия требуемого количества подписей.

Отметим, что девятого февраля в Азербайджане будут проведены внеочередные парламентские выборы.