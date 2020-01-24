Азербайджан истинно дружественная Израилю страна.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик в ходе пресс-конференции.

По его словам, теплые, дружеские отношения между двумя странами приветствуются в Израиле.

"Второго марта этого года состоятся парламентские выборы в Израиле, и я уверен, что вне зависимости от результатов, наши двусторонние отношения будут и дальше процветать, потому как они носят стратегический характер. 25 декабря 2019 года я представил свои верительные грамоты Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Этот день был для меня особенным по нескольким причинам. В тот день я начал выполнение своих обязательств как посол в дружеской Израилю стране. В тот день исполнилось ровно 28 лет со дня установления дипломатических отношений между двумя странами. Азербайджан - это страна, где представители разных национальностей и религий живут в мире и безопасности. В основе этого государства стоит толерантность и взаимное уважение. В нестабильном регионе Азербайджан и Израиль являются оплотом мира, стабильности и безопасности", - сказал он.