Коренные реформы, проводимые в Азербайджане в последние несколько лет, серьезно коснулись сферы предпринимательства - сформировались наиболее благоприятные условия для открытия бизнеса и внедрения инноваций.

В 2019 году в рейтинге Всемирного банка Doing Business Азербайджан по условиям регистрации частного бизнеса, по количеству затраченных на этот процесс денег и времени, расположился на 9 месте среди 190 стран мира и на 3 - среди постсоветских стран. Для примера - в первом полугодии отчетного года было зарегистрировано 7116 новых ЗАО. И, что важно, - почти 90 процентов из них прошли онлайн-регистрацию, то есть не контактировали с инстанциями и чиновниками.

"Cегодня в стране созданы максимально комфортные условия для развития бизнеса. И Президент Ильхам Алиев совершенно справедливо, выступая на конференции по итогам первого года реализации Госпрограммы по развитию регионов на 2019-2023 годы, потребовал от предпринимателей адекватного шага навстречу - честно и прозрачно работать и платить налоги", - сказал в беседе с Day.Az глава Бакинского клуба политологов, преподаватель Академии государственного управления при Президенте Азербайджана Заур Мамедов.

По мнению эксперта, большим стимулом для предпринимателей стали налоговые реформы, которые начали осуществляться после назначения на пост министра налогов Микаила Джаббарова (ныне министр экономики). Внесенные в налоговое законодательство изменения сделали эту сферу более прозрачной и понятной. Внедрением льгот и преференций открылись пути для более активного развития стартапов.

Заур Мамедов отметил, что благодаря налоговым реформам, а также льготным программам в минувшем году значительно выросли поступления в государственный бюджет. Внедрение же системы открытия бизнеса по системе "одного окна", а также возможности онлайн-регистрации создали условия для устранения коррупционных рисков.

"В последние годы мы наблюдаем рост предпринимательства, как крупного, так и среднего. По сути, каждый гражданин республики может начать предпринимательскую деятельность в Азербайджане. Со стороны государства ему будут открыты все дороги. Конечно, не будем скрывать, еще имеют место негативные факты проволочек, бюрократических препон, взяточничества. Есть и предприниматели, желающие срыть доходы и сэкономить на налогах. Со всеми этими явлениями ведется последовательная борьба", - сказал Мамедов.

По словам политолога, сегодня достаточно легко открыть свой бизнес в Азербайджане, в том числе внедряются льготы для иностранных граждан, проявляющих интерес к бизнес-деятельности в нашей стране.

"Еще несколько лет назад были проблемы в этой сфере, надо это признать. Но сегодня мы видим, как быстро все меняется, какое внимание уделяет государство и лично Президент Ильхам Алиев развитию предпринимательства. Это ощущают на себе не только жители городов, но и сельчане, которым государство предоставляет льготы и создает все условия для фермерской деятельности. От предпринимателей, как и отметил Президент на конференции, не требуется ничего, кроме честности и соблюдения законов", - резюмировал Заур Мамедов.

Лейла Таривердиева