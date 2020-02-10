"Это уже не первый раз, когда я участвую в качестве наблюдателя на выборах в Азербайджане, и могу отметить, что с каждым разом организация процесса совершенствуется, становится все лучше".

Об этом сказала в беседе с Day.Az российский эксперт, заместитель директора российского Института политических исследований Дарья Гревцова, входившая в международную группу наблюдателей на выборах в Милли Меджлис Азербайджана 9 февраля.

Гревцова подчеркнула, что выборы прошли успешно, это зафиксировали также международные наблюдатели. Никаких нарушений в ходе голосования не было обнаружено, миссия не зафиксировала даже мелких проблем, к которым можно было бы придраться, отметила наша собеседница.

"В связи с этим нужно сказать об очень хорошей организации выборов. Несмотря на довольно суровые погодные условия, люди приходили на участки, голосовали. На участках находились и местные наблюдатели, в том числе представители оппозиции. Они тоже наблюдали за процессом и были довольны ходом голосования. Никакого ущемления оппозиционных партий, как наверняка напишут какие-то ангажированные СМИ, не наблюдалось. Все происходило в спокойной атмосфере, в рамках закона и без эксцессов. Лично мне не пришлось быть свидетельницей каких-либо конфликтных ситуаций и недопонимания", - сказала Гревцова.

Российский эксперт отметила, что входила в международную наблюдательную группу, где были и те, кто в первый раз приехал в Баку. То есть выборы позволили им открыть страну. Если они раньше только слышали об Азербайджане, то, приехав наблюдать за парламентскими выборами, открыли для себя эту страну. Судя по их отзывам, Азербайджан произвел на них положительное впечатление. Они были впечатлены уровнем развития страны, красотой Баку и говорили, что готовы снова сюда приехать уже со своими семьями.

"Приезд большого числа международных наблюдателей говорит не только об открытости и прозрачности выборов, но и о том, что в Азербайджане созданы все условия для приема гостей на самом высоком уровне. Все наблюдатели отмечали также очень хорошо организованный процесс наблюдения и созданные для них условия.

Так что выборы можно признать состоявшимися, легитимными и прозрачными. Хочется надеяться, что новый состав парламента, избранный 9 февраля, будет успешным и будет эффективно реализовывать поставленные Президентом Азербайджана задачи", - сказала Дарья Гревцова.

Лейла Таривердиева