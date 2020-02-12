https://news.day.az/politics/1202391.html В Кюрдемире состоялась презентация агропарка ООО «Глобал Агро» - ФОТО
В Кюрдемире состоялась презентация агропарка ООО «Глобал Агро» - ФОТО
12 февраля в поселке Каррар Кюрдемирского района состоялась презентация агропарка Общества с ограниченной ответственностью "Глобал Агро".
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в мероприятии.
Новость обновляется
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре