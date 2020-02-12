12 февраля в поселке Каррар Кюрдемирского района состоялась презентация агропарка Общества с ограниченной ответственностью "Глобал Агро".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в мероприятии.

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