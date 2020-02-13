Председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников в беседе с корреспондентом Вестника Кавказа изложил свой взгляд на современные отношения России и Азербайджана, передает Day.Az.

Прежде всего он подчеркнул, что никогда в отношениях двух стран не было более позитивного периода, чем нынешний. "Никогда в России не говорили так много о том, что мы с Азербайджаном сближаемся все больше и больше. Об этом я могу сказать прямо - большего позитива у нас еще не было", - сказал Леонид Калашников.

"Сегодня я уже слышу от некоторых официальных лиц и российских, и азербайджанских, что можно подумать о вступлении Азербайджана, если он того захочет, и в ОДКБ, и в ЕврАзЭС. Я всегда и всячески это поддерживаю, даже несмотря на то, что один из членов этих организаций может заблокировать такое вступление", - отметил депутат, говоря об Армении.

"Мы должны все теснее взаимодействовать, потому что Азербайджан с Россией - настоящие друзья, причем друзья не просто на словах, мы проверили друг друга прошедшими годами. Во многом мы в России порой заблуждались насчет наших друзей, например, на Западе - но в последнее время мы начали понимать, где настоящие друзья", - обратил внимание он.

Леонид Калашников добавил, что подобные отношения с Азербайджаном необходимо ценить.

"Я не так давно приехал из Совета Европы - и там вся азербайджанская делегация голосовала в нашу поддержку по чувствительным для нас вопросам, а мы голосовали за Азербайджан. Эта взаимная поддержка нам действительно нужна, поскольку отношение к нам со стороны остается весьма пристрастным", - заключил председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.