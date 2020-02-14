Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о проведении мероприятий в связи со 150-летним юбилеем Наримана Нариманова.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В апреле 2020 года исполняется 150 лет со дня рождения выдающегося писателя и государственного деятеля Наримана Наджаф оглу Нариманова.

Согласно распоряжению, министерству культуры Азербайджана совместно с министерством образования и Национальной академии наук Азербайджана, с учетом предложений Союза писателей Азербайджана, поручено подготовить и осуществить план мероприятий в связи с 150-летним юбилеем выдающегося писателя и государственного деятеля Наримана Наджаф оглу Нариманова.

Кабмину поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.