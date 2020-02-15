15 февраля Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился в Мюнхене с президентом и генеральным исполнительным директором Международной кризисной группы Робертом Маллеем. 

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Новость обновляется