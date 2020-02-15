https://news.day.az/politics/1203312.html Президент Ильхам Алиев встретился в Мюнхене с президентом и генеральным исполнительным директором Международной кризисной группы - ФОТО
Президент Ильхам Алиев встретился в Мюнхене с президентом и генеральным исполнительным директором Международной кризисной группы - ФОТО
15 февраля Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился в Мюнхене с президентом и генеральным исполнительным директором Международной кризисной группы Робертом Маллеем.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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