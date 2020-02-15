В связи с нарушениями, имевшими место на избирательных участках, необходимо обращаться в окружные избирательные комиссии (ОИК).

Об этом на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) сказал председатель комиссии Мазахир Панахов, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Он отметил, что некоторые кандидаты, подавшие жалобы, беспокоятся: "Никаких оснований для беспокойства нет. Вопросы в связи с нарушениями на участках рассматриваются в ОИК".

Напомним, что 9 февраля в Азербайджане прошли парламентские выборы.