Президент Ильхам Алиев поздравил главу Литвы
Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Литовской Республики Гитанасу Науседе.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Уважаемый господин Президент,
От имени народа Азербайджана и от себя лично сердечно поздравляю Вас и дружественный литовский народ с национальным праздником Литовской Республики.
Нынешний уровень азербайджано-литовских дружественных отношений вызывает удовлетворение. Уверен, что взаимовыгодное расширение данных отношений во всех сферах и впредь будет служить интересам наших народов.
В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а Вашему народу - мира и благосостояния", - говорится в письме.
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