Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Литовской Республики Гитанасу Науседе.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый господин Президент,

От имени народа Азербайджана и от себя лично сердечно поздравляю Вас и дружественный литовский народ с национальным праздником Литовской Республики.

Нынешний уровень азербайджано-литовских дружественных отношений вызывает удовлетворение. Уверен, что взаимовыгодное расширение данных отношений во всех сферах и впредь будет служить интересам наших народов.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а Вашему народу - мира и благосостояния", - говорится в письме.