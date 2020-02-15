15 февраля в рамках Мюнхенской конференции по безопасности проходят панельные обсуждения в связи с армяно-азербайджанским нагорно-карабахским конфликтом.

Об этом, как сообщает Day.Az, сообщил на своей странице в Twitter помощник Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

В мероприятии принимают участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Новость обновляется