https://news.day.az/politics/1203442.html Президент Ильхам Алиев принял участие в панельных обсуждениях в связи с нагорно-карабахским конфликтом в Мюнхене - ФОТО
Президент Ильхам Алиев принял участие в панельных обсуждениях в связи с нагорно-карабахским конфликтом в Мюнхене - ФОТО
15 февраля в рамках Мюнхенской конференции по безопасности проходят панельные обсуждения в связи с армяно-азербайджанским нагорно-карабахским конфликтом.
Об этом, как сообщает Day.Az, сообщил на своей странице в Twitter помощник Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.
В мероприятии принимают участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян.
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