Премьер-министр Армении безуспешно истолковывает истинный смысл резолюций Совета безопасности ООН. Он забывает, что резолюции Совета Безопасности ООН требуют немедленного и безоговорочного вывода армянских войск с оккупированных земель.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на официальную страницу в Twitter помощника главы государства Хикмета Гаджиева, в частности, заявил Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на панельных обсуждениях по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.