https://news.day.az/politics/1203452.html Президент Ильхам Алиев: Премьер-министр Армении безуспешно истолковывает истинный смысл резолюций Совета безопасности ООН
Президент Ильхам Алиев: Премьер-министр Армении безуспешно истолковывает истинный смысл резолюций Совета безопасности ООН
Премьер-министр Армении безуспешно истолковывает истинный смысл резолюций Совета безопасности ООН. Он забывает, что резолюции Совета Безопасности ООН требуют немедленного и безоговорочного вывода армянских войск с оккупированных земель.
Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на официальную страницу в Twitter помощника главы государства Хикмета Гаджиева, в частности, заявил Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на панельных обсуждениях по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.
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