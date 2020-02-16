Президент Азербайджана Ильхам Алиев на панельных обсуждениях по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту в рамках Мюнхенской конференции по безопасности еще раз разоблачил армянскую ложь и Пашиняна перед международным сообществом. Об этом сказал в воскресенье Trend депутат Милли Меджлиса Бахтияр Алиев, передает Day.Az.

Депутат отметил, что в ходе обсуждений Президент Ильхам Алиев еще раз довел до внимания международного сообщества, что Нагорный Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана и что Армения проводит политику оккупации и этнической чистки против Азербайджана. "Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что Армения оккупировала 20 процентов территории Азербайджана и провела этническую чистку против мирных азербайджанцев на оккупированных территориях, в том числе совершила Ходжалинский геноцид", - сказал он.

Президент еще раз заявил о твердой позиции Азербайджана по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Глава государства отметил, что конфликт должен быть решен пошагово и в рамках территориальной целостности Азербайджана.

Он отметил, что Президент Ильхам Алиев поставил Пашиняна в безвыходную ситуацию. "Пашинян был настолько беспомощен, что пытался выйти из ситуации, ссылаясь на ложь какого-то журналиста, но Президент Ильхам Алиев довел до внимания участников панели, что сказанные Пашиняном слова являются вымыслом армянских пропагандистов, проживающих в России, и была предотвращена эта неудачная попытка армянского премьера. Пашинян настолько растерялся, что не знал о чем говорить, делал нелепые заявления от какого-то вымышленного армянского правителя, который якобы жил до нашей эры. Слова Пашиняна были также встречены смехом со стороны участников и ведущей панели", - сказал он.

Депутат добавил, что Пашинян, пытаясь отрицать резолюции Совета Безопасности ООН относительно немедленного и безоговорочного вывода армянских вооруженных сил с оккупированных территорий Азербайджана, еще раз доказал, что Армения не уважает международное право и является страной-оккупантом.

"Президент Ильхам Алиев также предотвратил попытки Пашиняна манипулировать резолюциями. Глава государства довел до внимания участников панели, что премьер-министр Армении неудачно комментирует истинный смысл резолюций Совета безопасности ООН", - сказал он.

Депутат подчеркнул, что в ходе обсуждений Пашинян вновь показал свою политическую некомпетентность и непрофессионализм.