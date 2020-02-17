15 февраля в рамках Мюнхенской конференции по безопасности состоялись панельные обсуждения по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту с участием Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна.

Дебаты Президента Ильхама Алиева и Никола Пашиняна были знаковыми ещё и потому, что они проходили в рамках такого авторитетнейшего мероприятия, как Мюнхенская конференция по безопасности. Именно здесь весь мир в прямом эфире увидел и услышал правду о нагорно-карабахском конфликте и армянской агрессии против нашей страны.

К слову, Армения постоянно пытается уклониться от обсуждений нагорно-карабахского урегулирования в подобных форматах. Предыдущие армянские власти всячески избегали участия в подобного рода обсуждениях, даже отменяли участие на Давосском экономическом форуме, где также обсуждалась оккупация территорий Азербайджана. Причина такой тактики проста: Армения - страна-оккупант, агрессор, их позиция в любой полемике вокруг Нагорного Карабаха крайне слаба и уязвима. Оправдать оккупацию, этнические чистки, геноцид в Ходжалы им абсолютно нечем.

А вот премьер Пашинян рискнул. И сразу понял, почему его предшественники боялись участвовать в обсуждениях с Президентом Ильхамом Алиевым. Глава азербайджанского государства провел для Пашиняна настоящий урок истории. Панельные обсуждения показали, насколько это больная тема для Армении - история Нагорного Карабаха, принадлежность этой территории в разное время и исторические факты вообще. Услышав подробное перечисление исторических фактов от Президента Ильхама Алиева, Пашинян не смог придумать ничего лучше, чем попытаться ответить на это каким-то абсурдным экскурсом в древнейшую историю и мифы. Это была жалкая попытка запутать собравшихся. Жалкая и неудачная.

И более того, если бы у Пашиняна на руках был бы хоть один правдивый факт о том что Карабах принадлежит армянам - хоть один-единственный - он бы обязательно его выложил. Но и этого у Никола Воваевича не было. Было очевидно, что озвученная Президентом Ильхамом Алиевым историческая правда загнала армянского премьера в угол.

Панельные заседания по нагорно-карабахскому конфликту в Мюнхене можно охарактеризовать как "Правда против армянской демагогии". В ответ на правовую базу, которую представил Президент Ильхам Алиев Пашинян смог ответить только "решением" Иосифа Сталина. Некомпетентный, теряющийся в словах, пыхтящий армянский премьер не смог предъявить ни одного существенного аргумента против принципиальной позиции, высказанной азербайджанским лидером: нагорно-карабахский конфликт может быть решен только в рамках территориальной целостности Азербайджана, и никак иначе. Глава азербайджанского государства цитировал множество соглашений и договоров, заключённых за последние 200 лет - а в ответ не было представлено ни единого факта, имеющего хоть какую-то юридическую основу.

Важно отметить, что справедливая позиция Азербайджана поддерживается международным сообществом. Свидетельство этому - многочисленные резолюции и решения крупнейших международных организаций во главе с ООН. Обо всех этих документах напомнил в Мюнхене и Президент Ильхам Алиев. И снова Пашинян не смог ничего этому противопоставить: пришлось нелепо выкручиваться и искажать смысл резолюций Совбеза ООН.

Дебаты в Мюнхене среди прочего запомнятся ещё одним моментом, демонстрирующим пропасть между лидерами двух стран. В ходе дискуссии Президент Ильхам Алиев коснулся темы Ходжалинского геноцида, отметил, что уже 10 стран мира признали этот факт, а также снова подчеркнул для всего мирового сообщества, что на оккупированных территориях планомерно уничтожается азербайджанское наследие. Ответ Пашиняна на это был даже хуже чем его обычная демагогия или сказки о доисторических персонажах. Армянский премьер вздумал цитировать интервью экс-президента Азербайджана Аяза Муталлибова российской газете "Аргументы и факты" - и снова соврал! Пашинян попытался переврать слова Муталлибова о Ходжалинском геноциде - и был разоблачен буквально через полчаса: в интервью Trend Аяз Муталлибов подтвердил, что армянский премьер неумело врет.

Чем дальше, тем больше "плыл" Никол Воваевич. Загнанный в тупик Президентом Ильхамом Алиевым, Пашинян начал противоречить сам себе. Сначала он утверждал, что стороной конфликта является сепаратистский режим оккупированного Нагорного Карабаха, а через несколько минут по знал, что там служат граждане Армении, и даже его собственный сын. Этим самым армянский премьер открыто признал, что все россказни про "армию Нагорного Карабаха" - гнусная ложь. Там находятся вооруженные силы Армении, служат граждане Армении, и финансируется этот марионеточный режим из армянского госбюджета.

Последним же штрихом к окончательному провалу Пашиняна в Мюнхене стала ироничная реплика, сделанная Президентом Ильхамом Алиевым. Пашинян буквально выхватил микрофон, чтобы в очередной раз поразглагольствовать. Он начал рассуждать о том, что на Кавказе в древности якобы жили только два народа.

"Армяне и .. армяне?" - заметил Президент Ильхам Алиев.

Армянский премьер попытался продолжить, но ему пришлось сильно постараться, чтобы перекричать хохот в зале.

Эти слова главы азербайджанского государства, не только вскрыла ещё одно пашиняновское враньё, но и показала, насколько далеко - вплоть до абсурда - готовы зайти армяне в своем стремлении исказить историческую правду и присвоить себе буквально все, что существует на Южном Кавказе.

Стоит еще рассказать о том, что провальное выступление Пашиняна на панельных обсуждениях вывело из себя армянскую общественность. Такого циркового выступления никто не ожидал.

Главной претензией к Пашиняну в соцсетях является то, что находясь на посту премьера уже 2 года он до сих пор не может связать два слова по английски.

"Хотя бы на курсы сходил какие-то или учителя вызвал на дом, если уж так позорно ему признать факт незнания языка", - написал житель Еревана в комментариях под одним из многочисленных постов о позорном пребывании премьера Армении в Мюнхине.

Армянская писательница Анна Теркотт-Аствацатурян на своей странице в соцсети также выступила с жесткими обвинениями в адрес Пашиняна. Писательница объяснила поражение армянского премьера в дебатах его тупоумием. По ее мнению, именно неосведомленность Пашиняна об истории, неподготовленность к политической дискуссии поставили в смешное положение как его, так и всю Армению. Отметив, что Пашинян проигрывает Президенту Ильхаму Алиеву по всем параметрам, писательница написала об армянском премьере "Позор ему".

Раскритиковал Никола Пашиняна на своей странице в Facebook и политолог Андраник Теванян.

"В Мюнхене стало видно, кто и как ведет себя за кулисами, кто диктует, а кто "проваливается". Пашинян, очевидно, не был готов и ощущалось, что кроме его пустой формулы "Урегулирование конфликта должно устроить три народа - Армении, "Арцаха" и Азербайджана" ему нечего больше сказать... В Мюнхене мы увидели реальный вес Пашиняна. У Пашиняна отсутствовали соответствующие знания, способность оперативного реагирования и настоящий "дух"... Пашинян, выступающий перед международной аудиторей с таким запасом и с таким имиджем, вновь доказал, что костюм главы государства слишком ему велик! Слишком!" - написал армянский политолог.

Армянские пользователи Facebook также обратили внимание на высокую харизму, уверенность, политические и исторические знания Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"Уверенная поза, ухмылки над бредовыми высказываниями Пашиняна, исторические факты преподнесенные Ильхамом Алиевом показали, насколько плохо мы проиграли в Мюнхене. Никол прибыл на дискуссию совершенно неподготовленным. Он выглядел, как студент-двоечник, просящий зачет у профессора на экзамене. Пашинян показал себя, как смешного персонажа из комендийных фильмов", - пишут армяне в соцсети.

Присоединилась к недовольным армянам и известная армянская певица, поэт-песенник Анна Ховнер, которая написала, что готова провалиться сквозь землю от стыда.

"Никол Пашинян, если домочадцы скажут тебе, что это было блестящее выступление, не верь им. Не отрывайся вдруг от реальности и знай: ты - просто ноль, ничтожество!" - заявила певица.

Жесткое заявление экс-министра обороны Армении Артак Закарян также оказалось в центре внимания не только соцсетей, но и армянских СМИ.

"Я никогда не ожидал положительного прогресса или решений от Пашиняна по Карабахскому вопросу и говорил об этом. То, что произошло в Мюнхене, эта неорганизованная, полусаркастическая беседа, мягко говоря, разбила все возможные надежды. Очевидно, что Пашиняну даже сложно выдержать паузу по вопросу Карабахского урегулирования. Он не дал ни одного полноценного ответа.

В чем был смысл пространных, вызывавших у присутствующих усмешку, разговоров о "микро, миниреволюциях", восхвалении собственной персоны? Что от этого выигрывает Армения? Неужели Пашинян настолько наивен, что надеется удостоиться похвалы или обеспечить выигрышные позиции для Армении на переговорах?

Когда Президент Азербайджана советует нам найти другое место для самоопределения, открыто намекая, что он отвергает любые наши интересы в повестке переговоров, почему Пашинян вновь возвращается в эпоху Тиграна Великого, вызывая смех у присутствующих? В чем смысл воспоминаний о прошлом и спора с историей?", - написал экс-министр.

Итоги дебатов между Президентом Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном в Мюнхене очевидны: эти дебаты показали огромное личностное превосходство азербайджанского лидера над армянским премьером, а также непреодолимую пропасть между агрессором-Арменией и нашей страной. Мир воочию убедился не только в правоте Азербайджана но и в том, как гнусно и нелепо лжет армянское руководство, оказавшись лицом к лицу с правдой.

Президент Ильхам Алиев преподал Пашиняну хороший урок. Урок истории, международного права и дипломатии, урок политики и лидерства. А двоечнику Пашиняну ничего не оставалось, кроме как краснеть, заикаться и уворачиваться.

Усвоит Пашинян этот урок Президента Ильхама Алиева - покажет время. Но он точно запомнит его на всю оставшуюся жизнь.