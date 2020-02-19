Дискуссия между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном на конференции по безопасности в Мюнхене (2020 г.) стала отличной платформой, где были раскрыты преступления армянского правительства против этнических граждан Азербайджана.

Об этом Day.Az сказал американский эксперт, стратегический советник по международным делам правительств, университетов и корпораций в Европе и Америке Питер Тейс.

Питер Тейс отметил, что Никол Пашинян выступил как слабый политик, коррумпированный глава государства и как оккупант.

"Пашинян является символом зла, он представляет собой серьезную угрозу европейской безопасности и очень грубо нарушил международное право. Пока Пашинян выступал в Мюнхене, его головорезы открыли огонь на линии соприкосновения с пограничными постами Азербайджана. Можно ли доверять такому премьеру мирное урегулирование армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта? Ответ совершенно, абсолютно четкое НЕТ", - сказал эксперт.

Он отметил, что в связи с 28-й годовщиной Ходжалинской геноцида, организованного армянской армией и войсками СССР против гражданского населения Азербайджана, НАТО, ОБСЕ, Совет Европы и международное сообщество должны помочь решить продолжающийся вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе.

"Правительство Армении продолжает шантажировать региональную безопасность на Кавказе и представляет серьезную угрозу европейскому экономическому прогрессу. ОБСЕ должна оставить в стороне позицию двойных стандартов, которая существует уже на протяжении десятилетий, и активно работать над обеспечением полного территориального суверенитета Азербайджана. Минская группа должна оказать давление на руководство ОБСЕ. Должен осуществляться активный поиск мирных средств, обеспечивающих полный территориальный суверенитет Азербайджана", - сказал Питер Тейс.

По его словам, Президент Ильхам Алиев поделился с Европой и миром стратегическим видением мира в Южно-Кавказском регионе.

"Глава Азербайджанского государства был гораздо более убедительным, чем его армянский премьер-министр. Безудержная коррупция и экономическая стагнация в Армении делают невозможным для Пашиняна стать успешным политиком и привлекательным оратором перед международной аудиторией. Текущий статус-кво должен измениться, и европейские страны и Соединенные Штаты Америки должны разработать план, который включает в себя следующее: международное политическое давление на Ереван; убедить армянских политиков в том, что продолжающаяся война с Азербайджаном самоубийственна для армянской экономики и промышленности; пересмотреть роль Минской группы ОБСЕ. Европа и крупнейшие мировые державы не должны совершать непоправимую ошибку, считая Азербайджан чрезмерно скромным. Действительно, потенциал и мощь вооруженных сил Азербайджана являются огромными активами, которых многим странам следует опасаться", - заключил эксперт.