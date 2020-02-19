Президент России Владимир Путин по представлению главы МИД РФ Сергея Лаврова (Калантаряна) подписал указ о назначении нового чрезвычайного и полномочного посла в Венесуэле.

Согласно указу Владимира Путина, но по рекомендациям Лаврова новым послом России в латиноамериканской стране стал Сергей Мелик-Багдасаров, передает Day.Az со ссылкой на Gradator.

По другому указу президента России от должности посла в Венесуэле освобожден Владимир Заемский.

Сергей Мелик-Багдасаров родился в Москве в 1968 году, в 1994 году окончил МГИМО. Дипломат армянского происхождения ранее занимал должность заместителя директора департамента Латинской Америки МИД России.

Ранее Владимир Путин, соответственно тоже по рекомендации Сергея Лаврова, подписал указ о назначении Юрия Беджаняна послом России в Коста-Рике.

Причем, новости о новых назначениях армян, в том числе в России, сразу же транслируют все армянские СМИ, словно сообщая всему армянскому миру, что число их влиятельных адептов возросло.

Армянское проникновение в сферу российской дипломатии - МИД и МГИМО - вызывает серьезную озабоченность даже у российских дипломатов, работающих в МИД.

Этнические армяне имеют привилегии при получении высших дожностных позиций в системе МИД, в том числе при возведении в ранг послов, о чем свидетельствуют и последние назначения. Есть информация, что более 20% российских послов имеют армянское происхождение. Хотя, может и больше, учитывая наличие русских фамилий у многих из них.

Также обращает внимание региональный подход в кадровой политике Лаврова, рассаживающего армян на стратегические позиции в МИД РФ. Два последних назначения подтверждают стремление армян контролировать направление Латинской Америки в МИД РФ. Как, в принципе, и Ближний Восток, где также фиксируется немалое число российских послов армянского происхождения.

Ближний Восток представляет интерес для калантаровской дипломатии не в последнюю очередь через призму интересов маленькой Армении, граничащей с этим регионом и посматривающей периодически на большие терриитории соседних государств, в том числе Турции.

Кстати, российско-турецкие отношения опять впали в кризис. И как бы Лавров ни пытался изображать "огорчение" по этому поводу, вряд ли он, как глава МИД, способствовал нормализации отношений Москвы и Анкары, если не сказать наоборот. Как известно, армяне стремятся не допустить укрепления российско-турецких отношений, поэтому их присутствие по каналам МИД РФ здесь будет всегда, пока российскую дипломатию возглавляет Лавров.

Как представляется, даже после ухода Лаврова армянское лобби позаботится о его преемнике, предложив кого-то из своих рядов. Не зря же армяне столько лет осваивали и прокладывали себе пути в российском министерстве иностранных дел, чтобы вот так просто уйти с уходом Лаврова.

А что касается направления Латинской Америки, то там ситуация и вовсе сложная. Достаточно вспомнить замятый скандал с посольством МИД РФ в Аргентине двухлетней давности. Но это вопрос более высокой компетенции и внимания соответствующих структур.