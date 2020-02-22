Для Италии очень важен и опыт мультикультурализма, который имеет Азербайджан. Это является отражением многогранности отношений между нашими странами.

Об этом сказал Day.Az председатель Партии демократических реформ Асим Моллазаде.

"Думаю, для Италии также очень важен опыт Азербайджана в сотрудничестве и партнерстве различных культур и цивилизаций. Это важно, учитывая то, что происходит сегодня в Европе, где имеют место серьезные столкновения между представителями различных цивилизаций. Азербайджанский опыт может быть использован Европой", - сказал Моллазаде.

По словам нашего собеседника, сегодня Италия является важнейшим торговым партнером Азербайджана. При этом Моллазаде отметил, что двусторонние отношения связаны не только с взаимовыгодной экономической деятельностью, они охватывают сферы образования, культуры, туризма и так далее. Эта многовекторность отражена в многочисленных документах, подписанных в ходе визита в Рим Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Повестка визита, считает Моллазаде, является демонстрацией перспективы развития наших отношений по многим направлениям.

"В целом, Азербайджан и Италия продемонстрировали, что при взаимовыгодном сотрудничестве, поддерживая многосторонние связи, можно достичь очень многого. Хотел бы отметить также тот факт, что отношения с Италией являются очень важными и с точки зрения наших дальнейших отношений с Евросоюзом и НАТО", - сказал Асим Моллазаде.

Лейла Таривердиева