Мэр города Скоки штата Иллинойс США Джордж Ван Дусен подписал декларацию в связи с 28 годовщиной Ходжалинского геноцида.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в декларации, адресованной членам Азербайджанского центра по штатам Среднего Запада США и Азербайджанской общине штата Иллинойс, отмечается, что в результате военной агрессии, начатой Арменией против Азербайджана в 1988 году, и политики этнической чистки, в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские вооружённые формирования при помощи 366-го мотострелкового полка бывшей советской армии совершили геноцид в азербайджанском городе Ходжалы. Мирное население, пытавшееся покинуть оккупированный город, было подвергнуто резне. В результате армянскими военными были убиты 613 человек, в том числе 106 женщин, 63 ребенка, 70 стариков. Некоторые эксперты называют Ходжалинскую трагедию "Азербайджанской Сребреницей".

В документе также подчеркивается, что в 1993 году Советом Безопасности ООН были приняты резолюции под номерами 822, 853, 874 и 884, требующие немедленного и безоговорочного вывода вооружённых сил Армении с оккупированных территорий Азербайджана. Особо отмечается поддержка территориальной целостности Азербайджана Генеральной Ассамблеей ООН, Европейским Парламентом, ПАСЕ, ОБСЕ, Государственным Департаментом и Белым Домом США.

В декларации отмечается, что с учётом всех этих фактов мэр Скоки Джордж Ван Дусен объявил 26 февраля 2020 года в городе днем памяти жертв Ходжалинского геноцида.