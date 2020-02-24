В отношении комиссий 9-го и 25-го избирательных участков 68-го Джалилабадского сельского округа будут приняты меры.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) сказал председатель ЦИК Мазахир Панахов.

По словам Панахова, комиссии обоих участков взяты под контроль.

"В их отношении будут приняты серьезные меры. На каждое нарушение последует адекватная реакция. Обращения, поступившие в ЦИК в связи с этими участками, серьезно расследуются", - уточнил Панахов.