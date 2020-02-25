2020 год открывает для Азербайджана новые возможности для сотрудничества со странами Европы по поставкам энергоресурсов.

Об этом сказал Trend украинский политтехнолог Сергей Слободчук, передает Day.Az.

Украинский политолог считает, что в контексте запуска в 2020 году Трансадриатического газопровода проведение бизнес-форума в Италии - это верный шаг. Потому что азербайджанская госнефтекомпания SOCAR, английская транснациональная нефтегазовая компания British Petroleum и итальянская энергетическая инфраструктурная компания Snam владеют 20% газопровода каждая.

По его словам, Азербайджану нужно использовать все имеющиеся возможности для расширения международного сотрудничества: "Как скоро станет Азербайджан важным игроком на энергетическом рынке ЕС, во многом зависит от стратегических планов и работы руководства страны по их реализации. Однако, государственный визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Италию говорит о том, что во внешнеполитической деятельности государства ведутся активные работы. В перспективе можно провести также аналогичные бизнес-форумы в Лондоне, Брюсселе, Мадриде и Швейцарии, потому что 19% доли в данном проекте принадлежит бельгийской компании Fluxus, 16% - испанской компании Enagas, а 5% - швейцарской компании Axpo".

Напомним, на днях Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев посетил с государственным визитом Италию. В рамках данного визита главой государства были проведены официальные встречи. 20 февраля по завершении встреч, один на один состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Италии Серджо Маттареллы в расширенном составе. Азербайджан и Италия подписали 17 документов, направленных на расширение двустороннего сотрудничества в различных областях. В частности, Президент Ильхам Алиев и председатель Совета министров Италии Джузеппе Конте подписали Совместную декларацию "Об укреплении многопланового стратегического партнерства".