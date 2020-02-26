26 февраля Президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Глава государства поздравил Президента Реджепа Тайипа Эрдогана с днем рождения.

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