https://news.day.az/politics/1206510.html Состоялся телефонный разговор президентов Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана
Состоялся телефонный разговор президентов Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана
26 февраля Президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Глава государства поздравил Президента Реджепа Тайипа Эрдогана с днем рождения.
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