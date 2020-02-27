Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы и снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 26 раз.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Минобороны, с позиций, расположенных в селах Довех, Шаваршаван, Воскеван и на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, в селах Беркабер, Айгеовит Иджеванского района, в селе Чинари Бердского района Армении подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селах Кемерли, Ферехли, Гушчу Айрым, Ашагы Аскипара, Гызылгаджылы, Бала Джафарли Газахского района, в селе Агбулаг Товузского района.

Позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Тертерского и Ходжавендского районов.