Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о проведении 20-летия включения "Ичеришехер" в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

В 2020 году исполняется 20 лет с включения Дворцового комплекса Ширваншахов вместе Девичьей башней "Ичеришехер", являющихся национальным достоянием азербайджанского народа, в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В распоряжении говорится, что Управление Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" совместно с Исполнительной властью Баку, министерством культуры и министерством иностранных дел подготовит и осуществит план мероприятий по проведению 20-летия включения "Ичеришехер" в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Кабмину поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.