Президент Ирака поздравил Президента Ильхама Алиева
Президент Иракской Республики Бархам Салех направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Уважаемый господин Президент.
От своего имени и от имени народа Ирака поздравляю Ваше превосходительство и дружественный народ Азербайджана с победой руководимой Вами партии на состоявшихся недавно внеочередных выборах в Милли Меджлис Азербайджанской Республики.
Желаю Вам успехов на высшем государственном посту, Вашей дружественной стране - прогресса и благосостояния, дальнейшего развития связей между нашими народами и государствами путем совместного сотрудничества", - говорится в поздравительном письме.
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