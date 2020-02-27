Конституционный суд Азербайджана сделал заявление по избирательным протоколам в связи с парламентскими выборами
Конституционный суд Азербайджана прокомментировал вопрос рассмотрения избирательных протоколов в связи с парламентскими выборами, проведенными девятого февраля.
Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на Конституционный суд, 26 февраля в Суд поступили протоколы Центральной избирательной и окружных избирательных комиссии по внеочередным выборам в Милли Меджлис (парламент) Азербайджана, передает Day.Az.
Пленум Конституционного суда, следуя установленным процедурам, примет соответствующее решение о результатах выборов в соответствии с требованиями законодательства в ходе особого конституционного судопроизводства.
СМИ будут дополнительно проинформированы о дате проведения Пленума.
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