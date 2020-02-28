В начале 1990-х годов, Армения не только оккупировала пятую часть территории Азербайджана, но и выселила более 700 000 жителей этих земель. Об этом сообщает известное американское издание foreignpolicy.com, передает Day.Az.

Как передает издание, к сожалению, на Армению пока не наложены никакие санкции, особенно за то, что Ереван скрывается за выдумкой о том, что на самом деле стороной конфликта является не Армения, а так называемая "Нагорно-Карабахская республика".

"Мировое сообщество "не замечает", что два самых видных лидера сепаратистского режима Нагорного Карабаха продолжали исполнять обязанности президентов Армении в течение 20 лет, и, что другие высокопоставленные чиновники плавно вращаются между Арменией и Нагорным Карабахом. Последний министр иностранных дел этого незаконного образования, созданного на оккупированных азербайджанских территориях, был армянским дипломатом в течение нескольких десятилетий, и по завершении срока своих полномочий в Нагорном Карабахе он вернулся в министерство иностранных дел в Ереване. Аналогичным образом, заместитель начальника Генерального штаба Армении был сразу же назначен министром обороны Нагорного Карабаха в 2015 году," - отмечается в издании.

Также отмечается, что фикция армянского сепаратистского режима с участием доверенных лиц кажется достаточной для достижения безнаказанности Армении. Более того, говорится в издании, международное сообщество прозевало значительные армянские усилия по созданию поселений на оккупированных территориях.

В издании также отмечается, что некоторые СМИ используют неловкие формулировки, чтобы не говорить прямо об оккупации Нагорного-Карабаха со стороны армянских сил.

"Регион находится под контролем этнических армянских сил, которые, по словам Азербайджана, включают войска, обеспечиваемые Арменией и поддерживаемые Арменией сепаратистские силы, игнорируя тот факт, что они являются официальными подразделениями вооруженных сил Армении и, что армянская пресса регулярно сообщает, что армянские солдаты погибают в перестрелках в зоне конфликта," - говорится в издании.