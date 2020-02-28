https://news.day.az/politics/1207410.html В структуре Службы государственной безопасности Азербайджана сделаны изменения - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
В структуре Службы государственной безопасности Азербайджана сделаны изменения - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал указ об изменении указа Президента Азербайджана "Об обеспечении деятельности Службы государственной безопасности Азербайджана" от 13 января 2016 года № 724.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Согласно указу, утверждены изменения в структуре Службы государственной безопасности и количественном пределе штата военнослужащих Службы государственной безопасности, содержащихся за счет государственного бюджета Азербайджана и принятых на работу в системе Службы государственной безопасности Азербайджана.
Кабмину поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего указа.
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