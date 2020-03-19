https://news.day.az/politics/1214462.html Оперативный Штаб при Кабинете министров Азербайджана провел очередное заседание
Оперативный Штаб при Кабинете министров Азербайджана провел очередное заседание
Под председательством премьер-министра Али Асадова 19 марта проведено очередное заседание Оперативного штаба при Кабинете министров.
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб, в ходе заседания были обсуждены меры по недопущению распространения коронавируса, контроль над введенными ограничениями, эвакуация граждан Азербайджана из-за границы, состояние находящихся на карантине людей, лечение пациентов и другие вопросы, а также вынесены новые решения.
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