https://news.day.az/politics/1214465.html В частных медучреждениях в Азербайджане будут проведены проверки
В частных медучреждениях в Азербайджане будут проведены проверки
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал закон о внесении поправок в закон "О приостановлении проверок в сфере предпринимательства".
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, документ предусматривает проведение проверок в частных медицинских учреждениях Азербайджана.
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