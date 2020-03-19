В частных медучреждениях в Азербайджане будут проведены проверки

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал закон о внесении поправок в закон "О приостановлении проверок в сфере предпринимательства".

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, документ предусматривает проведение проверок в частных медицинских учреждениях Азербайджана.