Президент Ильхам Алиев поздравил тунисского коллегу

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил Президенту Туниса Каису Саиду поздравительное письмо.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ с национальным праздником Тунисской Республики - Днем независимости.

Верю, что азербайджано-тунисские дружественные связи и впредь будут развиваться и укрепляться как в двустороннем порядке, так и в рамках международных организаций, в частности Организации исламского сотрудничества и Движения неприсоединения.

Желаю Вам здоровья, счастья, дружескому тунисскому народу - мира и благополучия", - говорится в поздравлении главы государства.