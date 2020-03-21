«Пятая колонна» ставит под угрозу благополучие Азербайджана

Накануне праздника Новруз Президент Ильхам Алиев обратился к азербайджанскому народу. Обращение было сделано в нелегкий для всего мира момент, когда идет повсеместная борьба с серьезной угрозой, вставшей перед человечеством. Глава государства уделил особое внимание теме единства, ответственности общества и стабильности, без которых борьба с опасным вирусом не может быть успешной. Безответственность и даже открытая провокация - так Президент Ильхам Алиев охарактеризовал действия некоторых сил внутри страны, пытающихся воспользоваться ситуацией для решения своих задач.

"Их главная цель - уничтожить Азербайджан. Чем хуже Азербайджану, тем лучше им. Посмотрите на их выступления в социальных сетях, они полны ненависти, провокаций. Они словно хотят, чтобы произошли беспорядки. Хотят, чтобы была неразбериха. Хотят, чтобы была паника. И после этого они говорят, что живут заботами азербайджанского народа. Они - враги, и мы должны открыто сказать это", - подчеркнул глава государства.

Комментируя Day.Az заявление азербайджанского лидера, политолог, глава клуба политологов "Южный Кавказ" Ильгар Велизаде отметил, что ситуация по борьбе с коронавирусом стала доминирующей темой в праздничном обращении главы государства, что не удивительно. "Президент Ильхам Алиев говорил о необходимости поддержки обществом действий, предпринимаемых руководством страны. Государство делает все возможное, но эффективность этих мер в немалой степени зависят от того, как общество, отдельные граждане будут реагировать и придерживаться тех норм и требований, которые предъявляет чрезвычайная ситуация", - отметил он.

В поздравлении Президента Ильхама Алиева было четко заявлено, что сегодня в целом диалог власти и общества является основным фактором, который позволяет обеспечивать политическую стабильность в Азербайджане, подчеркнул Велизаде. "А политическая стабильность это залог развития, успешных реформ и проведения в жизнь намеченных планов", - добавил эксперт.

Политолог напомнил, что месседж, содержащийся в обращении главы государства по случаю Новруза перекликается с его недавней речью на открытии первой сессии нового парламента. "Тогда Президент Ильхам Алиев тоже подчеркнул необходимость диалога всех политических сил во имя решения важных задач, стоящих перед страной. В этот диалог должны быть вовлечены все политические силы, которые чувствуют ответственность за судьбу страны. Диалог может быть успешным, если в нем участвуют представители всех политических сил", - отметил наш собеседник.

Велизаде подчеркнул, что на тот призыв Президента Ильхама Алиева откликнулись очень многие политические силы страны. Есть, конечно, силы, которые отказываются от диалога, те, кто поставил себя фактически вне его рамок. Глава государства назвал их "пятой колонной", которая не служит интересам азербайджанского народа. Потому что сегодня, перед лицом пандемии опасного вируса, необходимы скоординированные действия не только на экономическом, социальном, но и на политическом уровне. Нельзя сегодня оставаться в стороны от предпринимаемых действий, которые должны быть поддержаны всеми общественными и политическими слоями.

"Президент Ильхам Алиев предупредил, что в случае необходимости может быть введено чрезвычайное положение. Это предупреждение касается, в первую очередь, той самой "пятой колонны". Опыт других государств показывает, что чрезвычайные меры принимаются с целью безусловной поддержки действий правительств со стороны политических сил и общества. Чрезвычайное положение введено во Франции, Италии, других странах. В Азербайджане ЧП не введено, но глава государства не исключил такой возможности, если деструктивные процессы будут иметь место и начнут негативно влиять на ситуацию и на усилия властей по борьбе с коронавирусом. В случае введения ЧП, поле деятельности "пятой колонны" будет предельно ограничено, и государство оставляет за собой право принятия более жестких мер для того, чтобы ограничить их деструктивные действия и создать возможности для более эффективной борьбы с коронавирусом", - сказал политолог.

Велизаде отметил, что пандемия не разбирает, кто власти, кто оппозиция, для нее нет границ, это зло, которое требует консолидации усилий властей и общества. Каждый на своем месте должен проявить ответственность.

"Призыв Президента Ильхама Алиева был услышан в обществе. Народ поддерживает меры, принимаемые руководством страны для защиты граждан от распространения вирусной угрозы, и един в этом", - сказал азербайджанский политолог.

Лейла Таривердиева