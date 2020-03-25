Азербайджан выйдет из проблемы с коронавирусом с минимальными потерями для граждан и экономики

В связи с ужесточением карантинных мер в Азербайджане многие граждане страны после праздничной недели не вернутся на рабочие места. Несколько дней назад решением правительства были отправлены в оплачиваемый месячный отпуск сотрудники структур государственного сектора. А после введения с 24 марта особого режима карантина, граждане, занятые в определенных сферах частного сектора, также остались дома.

Если с госсектором все понятно, то у работников частного сектора оставалось некоторое беспокойство относительно своей дальнейшей судьбы. Особенно в связи с отдельными негативными фактами, когда какие-то предприниматели пытались воспользоваться ситуацией и решить свои финансовые проблемы за счет прав сотрудников. Однако беспокоиться не следует, потому что государство позаботилось и о социальной защите работников частного сектора. Как заявил накануне министр труда и социальной защиты Сахиль Бабаев, уведомление о трудовых договорах направлено более чем 74 тысячам зарегистрированным в электронной системе работодателям. Каждый из них предупрежден, что сокращение работников, пренебрежение их трудовыми правами, увольнение противоречит политике, проводимой Азербайджанским государством. Работодатели должны воздерживаться от увольнения сотрудников, следуя принципу корпоративной ответственности и социальной солидарности.

У работодателей, конечно, тоже есть своя правда, так как бизнес в ряде сфер, оказавшихся наиболее уязвимыми в нынешней ситуации, несет большие потери. Для решения их проблем в настоящее время разрабатывается соответствующая программа государственной поддержки. Созданы рабочие группы, которые конкретно занимаются этими вопросами. Рабочая группа по экономическим вопросам разрабатывает механизм поддержки предпринимателей, работодателей, а рабочая группа по занятости и трудовым отношениям определяет меры поддержки, которые будут предоставлены работникам.

Как отметил СМИ министр экономики Микаил Джаббаров, идет интенсивная работа по определению сфер, наиболее пострадавших от коронавирусной пандемии, в том числе основных сфер, формирующих экономический рост и занятость, укреплению экономической и финансовой устойчивости страны, уточнению мероприятий по поддержке, которые могут быть реализованы государством. Рабочая группа на начальном этапе определила 12 сфер деятельности, наиболее подверженных негативному воздействию. Это туризм, отельный бизнес, сферы общественного питания, развлечений, транспорт, торговые центры и т. д. Министр заверил, что государство рассматривает возможность предоставления субъектам предпринимательства срочных налоговых льгот и отпусков, смягчения условий кредитования предпринимательства. Джаббаров также подчеркнул, что вопрос защиты рабочих мест и занятости находится в центре внимания государства. И граждане могут не сомневаться, что права и социальная защита будут обеспечены.

"Как сказал в своем поздравительном обращении по случаю Новруза Президент Ильхам Алиев, действия, предпринимаемые Азербайджанским государством в нынешней ситуации, еще раз продемонстрировали, что здоровье, безопасность, благосостояние азербайджанского народа для властей страны превыше всего. Я не сомневаюсь, что государство сделает все, чтобы мы вышли из этого испытания с наименьшими потерями", - сказал в беседе с Day.Az доктор экономических наук, профессор, депутат Милли Меджлиса (парламента) Руфат Гулиев.

По словам парламентария, существует такое понятие, как ситуативность. По ситуации правительство и Оперативный штаб при Кабмине будут принимать меры. В настоящее время идет поиск путей выхода из сложной ситуации с наименьшими потерями для экономики и граждан.

Азербайджан является частью глобализирующегося мира, и пандемия, конечно, не могла не коснуться его, отметил наш собеседник. Однако государство среагировало на назревающую проблему очень четко и оперативно. Уже в конце января Президент Ильхам Алиев, предвидя серьезные проблемы, дал соответствующие распоряжения. А сегодня решаются вопросы государственной поддержки экономике и предпринимательству в частности.

"Государство примет меры, чтобы люди в период вынужденных жестких карантинных мер не остались без хотя бы минимальной зарплаты. Предпринимателям уже даны жесткие указания с целью предотвратить огульное увольнение работников. К сожалению, подобные факты имели место, но правительство своевременно взяло ситуацию в свои руки. Теперь, прежде чем решать свои проблемы, предприниматели должны будут советоваться с минтруда о том, на какую форму отношений с сотрудниками переходить, чтобы соблюсти интересы и сотрудников, и работодателей", - отметил экономист.

Руфат Гулиев также подчеркнул, что основная задача, поставленная соответствующим рабочим группам, - решить вопрос с занятостью. Правительство будет принимать все меры, чтобы количество безработных не росло. Как это будет происходить, как люди будут получать материальное возмещение, в настоящее время решается. Речь в данном случае не о заработках бизнесменов, а о зарплатах рядовых сотрудников структур частного сектор.

Депутат напомнил, что Президент Ильхам Алиев выделил из госбюджета 1 миллиард манатов на борьбу с последствиями коронавируса. Часть этих средств пойдет на стабилизацию проблемы занятости. Государство берет на себя ответственность, но и бизнесмены должны брать на себя социальную, гражданскую ответственность, чтобы не было паники, не было ажиотажа, подчеркнул наш собеседник.

Определенные шаги, судя по всему, будут предприняты государством также в области банковского кредитования и налогообложения, отметил Гулиев.

"Какой механизм будет задействован, станет ясно в ближайшие дни. Нам надо просто пережить этот кризис и постараться достойно выйти из него. Не нужно думать, что государство сидит сложа руки. Оно работает над проблемой, и главной его задачей является благосостояние населения страны. Этой цели послужит сегодня возросшая экономическая мощь Азербайджана, его крупные золотовалютные резервы. Экономика всего мира перезагружается. И экономика Азербайджана тоже будет перезагружаться. Уверен, что мы выйдем из ситуации с наименьшими потерями для народа и экономики", - резюмировал депутат ММ.

Лейла Таривердиева